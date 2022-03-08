Девушке удлинили ногу на 8 см врачи в Новосибирске с помощью эндопротезирования

Девушке удлинили ногу на 8 см врачи в Новосибирске с помощью эндопротезирования
Девушке удлинили ногу на 8 см врачи в Новосибирске с помощью эндопротезирования
8 марта, 08:32ТехнологииФото: Коллаж Atas.info, фото ННИИТО им.Цивьяна
Хирурги Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна помогли пациентке с врожденной дисплазией тазобедренного сустава. 17-летней Нелле из Киргизии травматологи-ортопеды поставили эндопротез.

«Теперь я могу нормально ходить!» - радуется юная пациентка из Киргизии после операции. Из-за врожденного вывиха, у девушки почти отсутствовали мышцы в области тазобедренного сустава.

«Ткани были практически прозрачными, сформировался выраженный остеопороз и костные дефекты. Операция была сложной: мы выбрали для Нелли эндопротез минимального размера и имплантировали его», — рассказывает в официальном паблика ННИИТО «ВКонтакте» травматолог-ортопед Олег Голенков.

Ранее девушка уже перенесла четыре операции, но вправить вывих не удалось. Одна нога была короче другой на 8 сантиметров и Нелля сильно хромала.

Мать Нелли обратилась в Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, славящийся возможностями эндопротезирования. После операции девушке предстоит реабилитация и учёба в 11 классе. Нелля собирается поступать в медицинский университет.

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