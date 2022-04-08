Электровелосипед с невероятным запасом хода придумали в вузе Новосибирска

Команда разработчиков из НГТУ НЭТИ придумала, как создать сделать электровелосипед с большим запасом хода и очень легкого веса – этот проект стал одним из 11 победителей премии «УМНИК», получив финансирование в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.