Электровелосипед с невероятным запасом хода придумали в вузе Новосибирска

Команда разработчиков из НГТУ НЭТИ придумала, как создать сделать электровелосипед с большим запасом хода и очень легкого веса – этот проект стал одним из 11 победителей премии «УМНИК», получив финансирование в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
«На велосипед устанавливается тяговый электрический двигатель, например, мотор-колесо, аккумуляторная батарея и регулятор постоянного напряжения. Регулятор включается между аккумуляторной батареей и электрическим двигателем и предназначен для плавного разгона, переключения скоростей, торможения, защиты двигателя от перегрузок», - сказал Николая Нурлатова, аспирант кафедры теоретических основ радиотехники факультета радиотехники и электроники (РЭФ) НГТУ НЭТИ.
Он отметил, что человек сам сможет выбирать способ движения велосипеда – механический или подключить электропривод, а также будет предоставлена возможность рекуперативного торможения – это означает, что при торможении электрическая энергия, вырабатываемая двигателем, возвращается в аккумулятор.
Разработку можно будет применить и в электропитании автономных объектов. При этом опытный образец электровелосипеда будет готов к демонстрации к концу 2023 года.