Романтик из Новосибирска оставил милое послание возлюбленной в «Википедии»

Романтик из Новосибирска оставил милое послание возлюбленной в «Википедии»
Романтик из Новосибирска оставил милое послание возлюбленной в «Википедии»
Сегодня, 20:17ТехнологииЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiХакер взломал сайт и оставил послание девушке
В интернет-энциклопедии «Википедия» романтик из Новосибирска передал привет своей возлюбленной. Само послание можно найти, если вбить в поиск село Боровое.

Необычную надпись заметили жители Новосибирской области, когда вбили в поисковик название села Боровое. Неизвестный сибиряк оставил там милое послание для своей возлюбленной девушки. Для этого он взломал сайт.

«Там живёт Сашка, для неё я редактирую «Википедию»,

такое сообщение написал хакер.

Парень сразу же вернул все, как было
Фото:С сайта Википедия, скриншот Атас.инфо

Редактировали данную статью последний раз 2 августа. Однако сейчас прочитать описание с посланием не получится, так как автор сразу же изменил подпись. Но можно зайти в «Редактируемые» и убедиться в достоверности.

Напомним, Atas.info собрал самые шокирующие убийства, от которых идут мурашки.

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