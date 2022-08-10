Романтик из Новосибирска оставил милое послание возлюбленной в «Википедии»

Необычную надпись заметили жители Новосибирской области, когда вбили в поисковик название села Боровое. Неизвестный сибиряк оставил там милое послание для своей возлюбленной девушки. Для этого он взломал сайт.
«Там живёт Сашка, для неё я редактирую «Википедию»,
такое сообщение написал хакер.
Редактировали данную статью последний раз 2 августа. Однако сейчас прочитать описание с посланием не получится, так как автор сразу же изменил подпись. Но можно зайти в «Редактируемые» и убедиться в достоверности.
Напомним, Atas.info собрал самые шокирующие убийства, от которых идут мурашки.