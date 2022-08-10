Романтик из Новосибирска оставил милое послание возлюбленной в «Википедии»

В интернет-энциклопедии «Википедия» романтик из Новосибирска передал привет своей возлюбленной. Само послание можно найти, если вбить в поиск село Боровое.

Необычную надпись заметили жители Новосибирской области, когда вбили в поисковик название села Боровое. Неизвестный сибиряк оставил там милое послание для своей возлюбленной девушки. Для этого он взломал сайт. «Там живёт Сашка, для неё я редактирую «Википедию», такое сообщение написал хакер. Парень сразу же вернул все, как было Фото: С сайта Википедия, скриншот Атас.инфо Редактировали данную статью последний раз 2 августа. Однако сейчас прочитать описание с посланием не получится, так как автор сразу же изменил подпись. Но можно зайти в «Редактируемые» и убедиться в достоверности. Напомним, Atas.info собрал самые шокирующие убийства, от которых идут мурашки.

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