Приложение для экскурсий с дополненной реальностью разработали в Новосибирске

Приложение для экскурсий по площади Ленина с кинохроникой и элементами дополненной реальности запустили в Новосибирске – таким образом туристы смогут узнавать историю этого места и НОВАТа.

Автор проекта Элла Давлетшина рассказала, что изначально проект был запланирован как инновационный и современный, чтобы удивить приезжающих в столицу Сибири. Воспользоваться им очень просто – нужно навести камеру мобильного телефона на театр и можно будет увидеть кинохроники. Всего таким образом можно посмотреть десять исторических кинохроник. Среди них концерты известных людей, запуск работы метро. Стоит отметить, что сюжеты команда разработчиков придумывала не сама – они были взяты из киножурнала «Сибирь на экране».

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