Смартфоны подорожают на 15% в сентябре 2022 года – почему

Смартфоны подорожают на 15% в сентябре 2022 года – почему
Смартфоны подорожают на 15% в сентябре 2022 года – почему
Сегодня, 19:04ТехнологииЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiПовышение цен связано с началом осени, так как все готовятся к работе
Стоимость на телефоны поднимется осенью этого года из-за традиционного спроса на технику к учебному периоду. При этом в августе цены на гаджеты особо не поднимались, как и в июле.

Повышение цен прогнозируют на 10-15%, о чем свидетельствует агрегатор price.ru. Специалисты отмечают, что летом 2022 года произошло снижение ценника на 2-5%, так как это был сезон затишья.

Кстати, самыми популярными моделями телефонов при покупке у россиян, по-прежнему остаются Apple и Samsung. Эти бренды привозят в наши магазины благодаря параллельному импорту.

При этом к концу года лидером может стать и китайская фирма Xiaomi. В июле цены на смартфоны IPhone вернулись к уровню начала февраля, как и другая техника, пишут «Новые Известия».

Напомним, сезон подготовки детей к учебному году стартовал в Новосибирске с открытием школьных ярмарок 1 августа. Многие родители уже начали планировать покупки, отмечая, что из-за роста цен в 2022 году им придется потратить больше на канцелярию и форму. Редакция Atas.info выяснила у матери 10 детей Оксаны Усовой, в какую сумму

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