Невиданной по моще кибератаке подверглись федеральные сайты

Невиданной по моще кибератаке подверглись федеральные сайты
Невиданной по моще кибератаке подверглись федеральные сайты
Сегодня, 15:56ТехнологииФото: pixabay.com
DDoS атака совершена на федеральные сайты в воскресенье, 15 мая 2022 года. В настоящий момент IT-специалисты работают над ее устранением.

В воскресенье, 15 мая 2022 года совершена мощнейшая кибератака на федеральные сайты. Кибератаке подверглись СМИ, в том числе по Новосибирской, Омской, Оренбургской и других областях.

Информационное агентство новостей Atas.info после 14:00 выдает различные ошибки, связанные с перегрузкой сервисов. Систему намеренно перегружают хакеры, создавая колоссальное и многомиллионное число запросов. При этом скорость сайтов снижается до нуля. DDoS атака – это не взлом сайта, а намеренная перегрузка системы. За последние полчаса сервер получил месячную нагрузку.

В настоящий момент IT-специалисты пытаются применить стандартные и устоявшиеся за многие годы способы к восстановлению серверов, однако они не работают. Кибератака действительно более мощная, чем обычно, а все сотрудники технической службы холдинга 1MI работают над ее отражением.

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