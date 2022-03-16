WhatsApp лихорадит - какие ограничения вводит мессенждер для россиян с 16 марта

Все ограничения WhatsApp на 16 марта 2022 года в России

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о новых ограничениях для российских пользователей. Речь о лимите на пересылку сообщений и блокировку доступа в веб-версию с 16 марта 2022 года.

Многие владельцы аккаунта в Ватсап отметили, что мессенджер стал медленнее грузить чат и доставлять сообщения. У некоторых после обновления до версии Code Verify перестала работать рассылка SMS по нескольким группа, что и обещали разработчики. По сообщениям представителей WhatsApp, подобные изменения в работе приложения введены для борьбы с фейками и хакерами. Аккаунты будет защищать от взлома новое расширение. Теперь при переходе в WhatsApp Web считывается личный код пользователя, который имеет сигнал в трёх цветах. Зелёный отвечает за подлинность владельца аккаунта, оранжевый означает, что установить соединение не удалось, а красный подтверждает взлом. Кроме того, ресурс ограничил отправку сообщений с пометкой «Часто пересылаемое сообщение». Для рассылки массам одного и того же текста придётся продолжать процедуру многократно. Подобная мера коснулась пользователей мессенджера из России, Украины и Белоруссии. На отправку одного сообщения в личку ограничений нет.

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