WhatsApp лихорадит - какие ограничения вводит мессенждер для россиян с 16 марта

Многие владельцы аккаунта в Ватсап отметили, что мессенджер стал медленнее грузить чат и доставлять сообщения. У некоторых после обновления до версии Code Verify перестала работать рассылка SMS по нескольким группа, что и обещали разработчики.
По сообщениям представителей WhatsApp, подобные изменения в работе приложения введены для борьбы с фейками и хакерами. Аккаунты будет защищать от взлома новое расширение.
Теперь при переходе в WhatsApp Web считывается личный код пользователя, который имеет сигнал в трёх цветах. Зелёный отвечает за подлинность владельца аккаунта, оранжевый означает, что установить соединение не удалось, а красный подтверждает взлом.
Кроме того, ресурс ограничил отправку сообщений с пометкой «Часто пересылаемое сообщение». Для рассылки массам одного и того же текста придётся продолжать процедуру многократно.
Подобная мера коснулась пользователей мессенджера из России, Украины и Белоруссии. На отправку одного сообщения в личку ограничений нет.