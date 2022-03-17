Иностранные хакеры взломали сайт МЧС по Новосибирской области

Это не единичный случай, когда сайты официальных ведомств взламывают хакеры. Например, 16 марта сайт новосибирского Арбитражного суда подвергся взлому. На нем разместили непристойные высказывания в адрес Президента России. Сейчас на главной странице указано, что хакеры взломали сайты Арбитража по всем регионам России.