Иностранные хакеры взломали сайт МЧС по Новосибирской области. СМИ сообщают, что ранее на официальном сайте ведомства неизвестные опубликовали сообщения, связанные с проведением спецоперации на Украине.
Сейчас размещенная запись исчезла. На утро 17 марта на сайте МЧС предупредили, что сейчас там ведутся технические работы. Известно, что головной офис ведомства находится в Москве, поэтому прокомментировать ситуацию представители не могут.
«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы», — гласит официальный сайт ГУ МЧС по Новосибирской области.
Это не единичный случай, когда сайты официальных ведомств взламывают хакеры. Например, 16 марта сайт новосибирского Арбитражного суда подвергся взлому. На нем разместили непристойные высказывания в адрес Президента России. Сейчас на главной странице указано, что хакеры взломали сайты Арбитража по всем регионам России.
«По техническим причинам 16.03.2022 доступ к официальным сайтам федеральных арбитражных судов Российской Федерации приостановлен. В настоящий момент принимаются меры по восстановлению работы сайтов федеральных арбитражных судов».
Также 31 января мощная DDOS атака была совершена на сайт правительства в Новосибирске. Помимо этого, кибератака была совершена на ФАС, Министерство культуры НСО, Росстат, ФСИН и Роскомнадзор. В СМИ выдвигают версию, что хакерскую атаку организовали члены группировки Anonymous.