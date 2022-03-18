Когда отключат WhatsApp в России: что происходит с самым народным мессенджером

После блокировки Instagram на территории РФ, общественность поднимает вопрос - закроют ли следом мессенджер. Эксперты уверены, что WhatsApp продолжит свою работу, но с ограничениями.

Общественность все чаще поднимает вопрос об отключении WhatsApp в России. Пользователи мессенджеров и социальных сетей рассказывают, что у них уже возникают проблемы и сбои в работе. Большинство россиян интересуются, какое следующее приложение, вслед за Instagram заблокируют в нашей стране. Отключат ли в ближайшее время WhatsApp, узнаете в материале Atas.info. Известно, что компания Meta владеет такими популярными приложениями как WhatsApp, Instagram и Facebook. После того, как руководство Meta разрешила призыв к насилию в отношении российских военнослужащих, Генпрокуратура признала организацию экстремистской. После громкого заявления, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры 14 марта заблокировал социальную сеть Instagram. Теперь большинство россиян переживают, что следующий в списке блокировки окажется WhatsApp. При этом некоторые пользователи уже получали рассылку, где было указано, что в мессенджере можно включить платную подписку. Однако специалисты опровергли данные сообщения и назвали их фейком. Как было указано в материале TASS блокировка не затронет сам мессенджер. Это связано с тем, что WhatsApp является средством для общения, но никак не для размещения информации, пишет Сиб.фм. Напомним, ранее Атас.инфо писал, что WhatsApp ограничил для россиян пересылку сообщений. В скором времени в приложении ожидается обновление, за которым последует лимит на пересылку сообщений. Это связано с тем, что в мессенджере часто распространяют фейковую информацию по поводу ситуации в Украине. Именно поэтому WhatsApp ввел новые ограничения.

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