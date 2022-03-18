Когда отключат WhatsApp в России: что происходит с самым народным мессенджером

Когда отключат WhatsApp в России: что происходит с самым народным мессенджером
Когда отключат WhatsApp в России: что происходит с самым народным мессенджером
Сегодня, 05:36ТехнологииФото: pixabay.com
После блокировки Instagram на территории РФ, общественность поднимает вопрос - закроют ли следом мессенджер. Эксперты уверены, что WhatsApp продолжит свою работу, но с ограничениями.

Общественность все чаще поднимает вопрос об отключении WhatsApp в России. Пользователи мессенджеров и социальных сетей рассказывают, что у них уже возникают проблемы и сбои в работе. Большинство россиян интересуются, какое следующее приложение, вслед за Instagram заблокируют в нашей стране. Отключат ли в ближайшее время WhatsApp, узнаете в материале Atas.info.

Известно, что компания Meta владеет такими популярными приложениями как WhatsApp, Instagram и Facebook. После того, как руководство Meta разрешила призыв к насилию в отношении российских военнослужащих, Генпрокуратура признала организацию экстремистской. После громкого заявления, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры 14 марта заблокировал социальную сеть Instagram.

Теперь большинство россиян переживают, что следующий в списке блокировки окажется WhatsApp. При этом некоторые пользователи уже получали рассылку, где было указано, что в мессенджере можно включить платную подписку. Однако специалисты опровергли данные сообщения и назвали их фейком.

Как было указано в материале TASS блокировка не затронет сам мессенджер. Это связано с тем, что WhatsApp является средством для общения, но никак не для размещения информации, пишет Сиб.фм.

Напомним, ранее Атас.инфо писал, что WhatsApp ограничил для россиян пересылку сообщений. В скором времени в приложении ожидается обновление, за которым последует лимит на пересылку сообщений. Это связано с тем, что в мессенджере часто распространяют фейковую информацию по поводу ситуации в Украине. Именно поэтому WhatsApp ввел новые ограничения.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы