Телевидение и радио временно отключат в Новосибирской области

Телевидение и радио временно отключат в Новосибирской области
Телевидение и радио временно отключат в Новосибирской области
Сегодня, 08:28ТехнологииФото: Медиахолдинг1Mi
Перебои связаны с профилактическими работами.

В Новосибирской области с 18 апреля будут временно прерывать теле и радио сигнал. Об этом передают на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети. Также опубликован график отключений.

В течение восьми дней в Новосибирской области возможны кратковременные прерывания трансляции. Это связано с профилактическими и другими плановыми работами. Отмечается, что благодаря регулярным проверочным работам, теле и радио оборудование продолжает работать дальше и предотвращает сбои.

Отключение трансляции согласовано с вещателями, сообщается в группе РТРС. Временные сбои сигнала продлятся с 18 до 24 апреля 2022 года.

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