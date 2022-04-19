Телевидение и радио временно отключат в Новосибирской области

В Новосибирской области с 18 апреля будут временно прерывать теле и радио сигнал. Об этом передают на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети. Также опубликован график отключений.
В течение восьми дней в Новосибирской области возможны кратковременные прерывания трансляции. Это связано с профилактическими и другими плановыми работами. Отмечается, что благодаря регулярным проверочным работам, теле и радио оборудование продолжает работать дальше и предотвращает сбои.
Отключение трансляции согласовано с вещателями, сообщается в группе РТРС. Временные сбои сигнала продлятся с 18 до 24 апреля 2022 года.