Камеры-фиксаторы нарушений ПДД появятся в Новосибирске - стоят они 100 млн рублей

Судя по документации, за поставку четырех комплектов оборудования готовы заплатить 99,9 миллионов рублей. Камеры установят на: перекрестке улиц Кирова и Сакко и Ванцетти; на ул. Гоголя, 51; на пересечении Красного проспекта и ул. Державина; на ул. Петухова, 73.