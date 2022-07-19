Камеры-фиксаторы нарушений ПДД появятся в Новосибирске - стоят они 100 млн рублей

Судя по документации, за поставку четырех комплектов оборудования готовы заплатить 99,9 миллионов рублей. Камеры установят на: перекрестке улиц Кирова и Сакко и Ванцетти; на ул. Гоголя, 51; на пересечении Красного проспекта и ул. Державина; на ул. Петухова, 73.
Такие комплексы начнут фиксировать движение автомобилей на запрещенный сигнал светофора, остановку перед стоп-линией, превышение скорости, предписание знаков и соблюдение разметки. Заявку можно подать до 27 июля 2022 года. На поставку техники дают 70 дней.