Реноватор DeWalt Xtreme DCS353 12V с бесщёточным двигателем

Для любителей, профессионалов и всех, кто работает с деревом — многофункциональный инструмент (реноватор) DeWalt DCS353 12V Xtreme предлагает множество возможностей для сложных проектов. Используете ли вы его для резки дерева, шлифовки мебели или разрезания металла, DeWalt обещает показать результат на высоком уровне. Мы рассмотрим подробнее этот инструмент и насадки к нему, чтобы помочь вам принять решение насчёт добавления этого мультитула в свой набор инструментов.
Реноватор 12V Xtreme выдаёт до 18000 колебаний в минуту с углом колебания 3,2°. Он имеет переключатель скорости, что позволяет настроить скорость в соответствии с текущей задачей.
Имея длину 24 см, ДеВолт DCS353 почти на 5 см короче, чем DeWalt 20V XR и DeWalt Atomic. Он сохраняет аналогичную этим инструментам максимальную скорость колебаний, но не имеет трёх скоростных режимов. Компания DeWalt утверждает, что компактные размеры и профессиональная сборка этого реноватора позволяют выполнять широкий ряд различных задач. Знакомый дизайн этого инструмента напоминает беспроводной мультитул Porter-Cable PCC710.
Реноватор поставляется с тремя насадками. При покупке вы получаете насадку-пилу для резки дерева, насадку для резки дерева/металла и универсальный адаптер для установки других насадок. Адаптер подходит к насадкам от большинства производителей инструментов, что очень удобно, если у вас нет под рукой аксессуаров от DeWalt.
Смена насадки очень проста. Как и в мультитуле 20V, в модели 12V Xtreme используется система Quick-Change от DeWalt. Быстрое нажатие отсоединяет одну насадку и позволяет подсоединить другую без использования инструментов. Дополнительное преимущество системы — вам не нужно касаться насадок, которые зачастую нагреваются при работе.
При покупке DeWalt даёт ограниченную гарантию 3 года и бесплатный сервисный контракт на 1 год.
Источник: оф.дилер DEWALT ООО ЛайнТулс.
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