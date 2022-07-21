Реноватор DeWalt Xtreme DCS353 12V с бесщёточным двигателем

Реноватор DeWalt Xtreme DCS353 12V с бесщёточным двигателем
Реноватор DeWalt Xtreme DCS353 12V с бесщёточным двигателем
Вчера, 17:39ТехнологииФото: DeWalt
Обзор на новый мультитул от DeWalt: характеристики, особенности, комплектация, сравнение с предыдущими моделями.

Для любителей, профессионалов и всех, кто работает с деревом — многофункциональный инструмент (реноватор) DeWalt DCS353 12V Xtreme предлагает множество возможностей для сложных проектов. Используете ли вы его для резки дерева, шлифовки мебели или разрезания металла, DeWalt обещает показать результат на высоком уровне. Мы рассмотрим подробнее этот инструмент и насадки к нему, чтобы помочь вам принять решение насчёт добавления этого мультитула в свой набор инструментов.

Реноватор (мультитул) DeWalt DCS353 12V Xtreme — большое событие

Реноватор 12V Xtreme выдаёт до 18000 колебаний в минуту с углом колебания 3,2°. Он имеет переключатель скорости, что позволяет настроить скорость в соответствии с текущей задачей.

Имея длину 24 см, ДеВолт DCS353 почти на 5 см короче, чем DeWalt 20V XR и DeWalt Atomic. Он сохраняет аналогичную этим инструментам максимальную скорость колебаний, но не имеет трёх скоростных режимов. Компания DeWalt утверждает, что компактные размеры и профессиональная сборка этого реноватора позволяют выполнять широкий ряд различных задач. Знакомый дизайн этого инструмента напоминает беспроводной мультитул Porter-Cable PCC710.

Реноватор поставляется с тремя насадками. При покупке вы получаете насадку-пилу для резки дерева, насадку для резки дерева/металла и универсальный адаптер для установки других насадок. Адаптер подходит к насадкам от большинства производителей инструментов, что очень удобно, если у вас нет под рукой аксессуаров от DeWalt.

Смена насадки очень проста. Как и в мультитуле 20V, в модели 12V Xtreme используется система Quick-Change от DeWalt. Быстрое нажатие отсоединяет одну насадку и позволяет подсоединить другую без использования инструментов. Дополнительное преимущество системы — вам не нужно касаться насадок, которые зачастую нагреваются при работе.

Модели ДеВольт: 20V XR vs. Atomic vs. 12V Max

DCS353 12V

  • Скорость: 0-18000 кол/мин
  • Количество режимов: 1
  • Угол колебания: 3,2°
  • Аккумулятор: 12V
  • Длина: 24,1 см
  • Вес: 0,84 кг

DCS354 20V Atomic

  • Скорость: 0-18000 кол/мин
  • Количество режимов: 1
  • Угол колебания: 3,2°
  • Аккумулятор: 20V
  • Длина: 28,4 см
  • Вес: 1,06 кг

DCS356 20V XR

  • Скорость: 0-13000/17000/20000 кол/мин
  • Количество режимов: 3
  • Угол колебания: 3,2°
  • Аккумулятор: 20V
  • Длина: 28,4 см
  • Вес: 1,06 кг

Дополнительные особенности

  • Фиксация переключателя во включённом/выключенном положении.
  • Светодиодная подсветка рабочей поверхности при работе в условиях низкого освещения.

При покупке DeWalt даёт ограниченную гарантию 3 года и бесплатный сервисный контракт на 1 год.

Технические характеристики ДеВолт DCS353

  • Модель: DeWalt DCS353
  • Вес: 0,84 кг
  • Длина: 24,1 см
  • Высота: 9,7 см
  • Напряжение аккумулятора: 12V
  • Колебаний в минуту: 18000
  • Настройка скорости: есть (при помощи переключателя)

ООО ЛАЙНТУЛС, ОГРН: 1167746141529, 107241, г.Москва, ул. Байкальская д.1/3 стр.5

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