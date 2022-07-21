Реноватор DeWalt Xtreme DCS353 12V с бесщёточным двигателем

Для любителей, профессионалов и всех, кто работает с деревом — многофункциональный инструмент (реноватор) DeWalt DCS353 12V Xtreme предлагает множество возможностей для сложных проектов. Используете ли вы его для резки дерева, шлифовки мебели или разрезания металла, DeWalt обещает показать результат на высоком уровне. Мы рассмотрим подробнее этот инструмент и насадки к нему, чтобы помочь вам принять решение насчёт добавления этого мультитула в свой набор инструментов.