К середине апреля ликвидируют дефицит офисной бумаги в Новосибирске

«В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает ее экологичной. При этом продукт соответствует ГОСТу для писче-печатной бумаги. Также на производстве в Ленинградской области разрабатываются новые продукты в линейке и другой продукции – картона и целлюлозы», – говорится в сообщении.