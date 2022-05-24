Google ограничил доступ к облачному хранилищу для новосибирского НГУ

Госуниверситет мог позволить себе безлимитный объем хранения, но теперь он уменьшится до 100 ТБ. Сейчас IT-специалисты сокращают доступ к каждому аккаунту до 3 Гб. Компания Google в одностороннем порядке изменила условия сотрудничества с НГУ, пишет РБК.