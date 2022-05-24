Google ограничил доступ к облачному хранилищу для новосибирского НГУ

Google ограничил доступ к облачному хранилищу для новосибирского НГУ
Google ограничил доступ к облачному хранилищу для новосибирского НГУ
Сегодня, 10:56ТехнологииФото: Александр Кондратьев / atas.info
Летом текущего года крупная компания Google введет ограничения, которые затронет новосибирский госуниверситет.

Сообщается, что вузу ограничат доступ на использование облачного хранилища. В университете рассказали, что получили соответствующее объявление неделю назад.

Госуниверситет мог позволить себе безлимитный объем хранения, но теперь он уменьшится до 100 ТБ. Сейчас IT-специалисты сокращают доступ к каждому аккаунту до 3 Гб. Компания Google в одностороннем порядке изменила условия сотрудничества с НГУ, пишет РБК.

«По решению IT-отдела каждому зарегистрированному пользователю сервиса выделяется 3 Гб памяти. Этого объема достаточно для ведения учебной и преподавательской деятельности. Ситуации, когда пользователям нужен больший объем памяти, будут решаться индивидуально», – отметили в пресс-центре Новосибирского государственного университета.

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