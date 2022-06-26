Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полёту в космос

Полет запланирован на 1 сентября 2022 года. В состав экипажа вошла уроженка Новосибирска Анна Кикина. Сейчас она отправилась в США.
Тренировки проходят по международной программе перекрёстных полётов к Международной космической станции. Полетит экипаж на корабле Crew Dragon.
Напомним, ранее стало известно, что Анна Кикина полетит в космос на корабле Илона Маска. Девушка попытала удачу, и теперь она в восьмерке лучших космонавтов, которые полетят на МКС на корабле SpaceX. Отбор был серьезный. Просматривали более 300 кандидатов, но Анна оказалась лучшей. Сибирячка единственная девушка из экипажа.