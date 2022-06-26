Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полёту в космос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полёту в космос
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полёту в космос
Вчера, 14:56ТехнологииФото: Роскосмос
Сибирячке предстоит пройти испытания в скафандре, а также изучить лекции, посвященные устройству космического корабля, о чем рассказали в Роскосмосе.

Полет запланирован на 1 сентября 2022 года. В состав экипажа вошла уроженка Новосибирска Анна Кикина. Сейчас она отправилась в США.

Тренировки проходят по международной программе перекрёстных полётов к Международной космической станции. Полетит экипаж на корабле Crew Dragon.

Напомним, ранее стало известно, что Анна Кикина полетит в космос на корабле Илона Маска. Девушка попытала удачу, и теперь она в восьмерке лучших космонавтов, которые полетят на МКС на корабле SpaceX. Отбор был серьезный. Просматривали более 300 кандидатов, но Анна оказалась лучшей. Сибирячка единственная девушка из экипажа.

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