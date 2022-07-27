Новый корпус библиотеки СО РАН с технологией «Умный дом» появится в Новосибирске

Новый корпус библиотеки СО РАН с технологией «Умный дом» появится в Новосибирске
Новый корпус библиотеки СО РАН с технологией «Умный дом» появится в Новосибирске
Вчера, 08:53ТехнологииФото: Дмитрий Тростников / atas.info

ГПНТБ получила землю под новый корпус в Новосибирске

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) СО РАН В Новосибирске получила участок площадью более 8 000 «квадратов» для строительства современного корпуса – он начнет работать круглосуточно.

Как рассказали в правительстве региона, в новом корпусе установят автоматизированную монорельсовую систему адресной доставки книг из разных зданий. Также в корпусе начнут использовать технологию "Умный дом". В здании сделают зоны коворкинга, детский технопарк, цифровые лаборатории, отделы консервации и реставрации редких книг.

Ранее участок у библиотеки изъяли в 2019 году. Эту территорию хотели отдать под жилищную застройку, но губернатор Андрей Травников добился отмены этого решения.

Напомним, жители Новосибирска проголосовали за названия скверов за НОВАТом и ГПНТБ 22 июня 2022 года. Имена общественным пространствам они выбирали практически месяц. Зону у ГПНТБ сибиряки прозвали «Сквер имени Воловика», в честь архитектора. Этому имени ушла половина голосов.

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