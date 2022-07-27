Новый пакет мер поддержки цифровой отрасли разработают в Новосибирской области

Среди обсуждаемых тем встречи – поддержка малого и среднего IТ-предпринимательства, упрощение критериев получения региональных грантов и субсидий, ускорение сроков рассмотрения заявок на льготные кредиты и меры грантовой поддержки, информационно-разъяснительная работа по вопросам получения грантовой поддержки, меры поддержки экспорта технологий и отечественных решений, предоставление вычислительных мощностей для проектов стартапов, снижение порога по льготной ипотеке для IТ-специалистов, расширение критериев ее получения, создание благоприятной городской среды и среды проживания. В режиме свободного микрофона представители компаний дали обратную связь и высказали предложения.