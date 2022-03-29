Конкурс на 210 умных остановок с Wi-Fi в Новосибирске продлили до 13 мая 2022

Конкурс на 210 умных остановок с Wi-Fi в Новосибирске продлили до 13 мая 2022
Конкурс на 210 умных остановок с Wi-Fi в Новосибирске продлили до 13 мая 2022
Сегодня, 09:00ТехнологииФото: Медиахолдинг1Mi
На установку планируют потратить 395 млн рублей.

Власти Новосибирска продлили конкурс на установку 210 умных остановок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Поиск концессионера продлится до 13 мая. Такое решение приняли для того, чтобы дать время потенциальным инвесторам на адаптацию к новым экономическим условиям.

«Прием заявок на заключение концессионного соглашения по комфортным остановкам продлен до 13 мая. Это связано со сложившейся экономической ситуацией и необходимостью дать потенциальным инвесторам больше времени для адаптации к изменившимся условиям», - информируют в мэрии.

На установку сети умных остановок планируют потратить 395 миллионов рублей. Всего современных платформ будет 210. Ранее заявки на участие в самом конкурсе принимали с 11 по 28 марта, а предложения от концессионеров с 4 апреля по 1 июля.

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