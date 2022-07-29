День сисадмина 29 июля 2022: самые прикольные открытки и поздравления

29 июля 2022 года в России отмечается День системного администратора. Это профессиональный праздник, который относится к системному администрированию и управлению базами данных. Как поздравить сисадмина с красивыми картинками и поздравлениями – в материале Atas.info.

Новые крутые поздравления системным администраторам 2022 Фото: bipbap.ru *** Поздравляю с Днём сисадмина! Создай и успешно воплощай яркую программу своей жизни! Пусть диск твоей судьбы содержит только отформатированные приятные события! Желаю, чтобы антивирусная программа была надёжным щитом от невзгод и недугов! Фото: bipbap.ru *** Желаем программ занимательных, Работы всегда увлекательной, Пусть счастья поток загружается, Коллеги тобой восхищаются. Пусть сбудется всё, что загадано Ко Дню системного администратора! Фото: bipbap.ru *** Требования современного мира обязывают нас быть на одной волне с техникой и усовершенствованными технологиями. Системные администраторы - наше спасение и возможность работать, радоваться жизни, получать знания. Желаем, чтобы сервер никогда не падал, вирусы не одолевали, а ваш труд оценивался по достоинству был высокооплачиваем. Не обращайте внимание на неудачи и промахи - вслед за ними обязательно придут везение и удача. Фото: bipbap.ru *** Без помощи твоей не обойтись, Наш сисадмин, умелый программист, Работу без тебя не представляем. Благодарим, что часто выручаешь. Желаем сил, успехов, процветанья, Чтоб окупились все твои старанья, Работало чтоб все бесперебойно, Зарплата чтоб твоя была достойной! Фото: bipbap.ru *** Поздравляю с Днем системного администратора! Невидимой, уверенной рукой ты исправляешь все проблемы сети, следишь за тем, чтобы в ней царил порядок и знаешь все наши секреты и дорожки, все IPадреса… Пусть растут, множатся твои достижения в цифровом мире и в личной жизни! Фото: bipbap.ru *** Кто сидит такой серьезный, В разноцветных кабелях? Это наш админ системный — Царь железа и софта. В день, и в ночь, всегда он в форме, Обезвредит вирус сложный. Чтоб компы трудились в норме, Труд чтоб был у всех возможный. Фото: privetpeople.ru *** В 21 веке системный администратор - одна из самых важных и востребованных профессий. Без вас не обойдётся ни одна компания, ни одна контора. Каждый день вы сопровождаете работу тысячи людей и помогаете делать великие дела. Мы желаем вам здоровья, и пусть ваша жизнь будет четко выстроенной системой, не дающей сбоев! Фото: privetpeople.ru *** Дорогой наш сисадмин! Ты системы властелин, Праздник радостно встречай, Поздравок наш принимай! Пусть работа принесет Уваженье и почет, Ну, а денежный доход Пусть лавиною пойдет! Фото: privetpeople.ru *** Там где другие теряются, словно в темном лесу, ты все решаешь на лету, ведь ты – системный администратор и виртуальный мир, техника на которой он держится – твоя родная стихия! Поздравляю с Днем сисадмина, будь в ней счастлив как рыба в чистой воде! Фото: bipbap.ru *** С праздником системного администратора, В своей работе будь новатором, Внимания тебе, терпения, А в коллективе уважения. С компьютером «на ты» всегда, Пройдут недели, дни, года, Но твой талант, твои уменья Всегда найдут примененье.

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