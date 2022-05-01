1 мая в Новосибирске открылась пассажирская навигация по реке Обь

1 мая в Новосибирске открылась пассажирская навигация по реке Обь
1 мая в Новосибирске открылась пассажирская навигация по реке Обь
Сегодня, 15:43ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
1 мая 2022 года открылись пассажирские перевозки по реке Обь. Заместитель министра транспорта по региону Вячеслав Невежин рассказал, что стоимость проезда по популярным речным маршрутам не увеличивается вот уже третий сезон.

В Новосибирске в воскресенье, 1 мая открылась пассажирская навигация. Заместитель министра транспорта по региону Вячеслав Невежин рассказал о запуске маршрутов по двум пригородным речным линиям «Речной вокзал-Седова Заимка» и «Речной вокзал-Тихие зори».

«С сегодняшнего дня стартовала навигация, и, как и в прошлом году, мы запускаем два социальных маршрута = Седова заимка и Тихие зори. На линии «Новосибирск – Седова заимка» - 7 остановочных пунктов. На линии до Тихих зорь – 2 остановочных пункта, один из них из них в черте города, он направлен на обеспечение проезда жителей по Новосибирску», - объяснил замминистра Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Также он рассказал, что одним из самых популярных направлений в Новосибирске – это Седова заимка и Тихие зори. Отмечается, что в 2021 году затраты на субсидии перевозчикам достигли 6 миллионов рублей.

«Мы осознанно не повышали стоимость проезда. Три сезона она остается неизменной. В основном речным транспортом пользуются социально не защищенные категории пассажиров. Проезд в направлении до Седовой заимки стоит от 110 до 150 рублей, Тихие зори – цена проезда 90 рублей», - поделился Вячеслав Невежин.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодняНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы