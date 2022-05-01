В Новосибирской области затонувший экскаватор вытащили из реки Обь

В Новосибирской области затонувший экскаватор вытащили из реки Обь
В Новосибирской области затонувший экскаватор вытащили из реки Обь
Сегодня, 14:29ТранспортФото: АВТО МОЩЬ
Большегруз застрял в жидкой грязи. Его пытались вытащить неделю, но все попытки были безуспешными - экскаватор провалился только дальше. В субботу, 30 апреля его удалось вытащить.

Из реки Обь в Новосибирской области удалось достать тяжелый затонувший экскаватор. Об этом рассказали в социальных сетях.

Видео:АВТО МОЩЬ

Как сообщили в компании «Авто Мощь», экскаватор затонул во время стройки причала. Тяжеловес застрял в жидкой грязи недалеко от деревни Крутиха. Технику пытались достать в течение недели, однако все попытки были безуспешны.

В течение шести дней экскаватор вытягивали тросами, которые рвались, а техника уходила ещё глубже в ил и воду. Достать машину удалось лишь 29 апреля.

Напомним, ранее экскаватор чуть не взлетел из-за ямы на дороге в Новосибирске. Водитель хотел проехать по обыкновенной луже, но в ней оказалась большая яма. Транспорт сильно подскочил, а затем остановился, но поняв, что ничего не повреждено, мужчина продолжил движение.

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