«Запорожец» 1963 года выпуска продают в Новосибирске за полмиллиона рублей

В Новосибирске выставили на продажу старинный «Запорожец» за 500 тысяч рублей. Объявление выложили на бесплатных сайтах «Авито» и Drom.

Владелец продает автомобиль марки ЗАЗ-965 1963 года выпуска. Советскую малолитражку можно купить за полмиллиона. Автор публикации пишет, что качество машины в идеальном состоянии. «Двигатель работает ровно, 70км/ч бежит спокойно, на работу каждый день на нём. Не гнилой, не битый, для своих лет в идеальном состоянии. Отличный, для души ретро - автомобиль. Всё родное, всё работает. По кузовщине переживёт ещё всех немцев, японцев, корейцев и т.п. Не битый, не гнилой», – написал владелец. К тому же, ярко-красный «Запорожец» можно нередко увидеть на улицах Новосибирска. Вероятнее, автолюбитель ездит на нем на работу.

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