Лучшие девушки-пилоты показали фурор на авиашоу в Мочище-2022 в Новосибирске

Лучшие девушки-пилоты показали фурор на авиашоу в Мочище-2022 в Новосибирске
Лучшие девушки-пилоты показали фурор на авиашоу в Мочище-2022 в Новосибирске
Вчера, 09:15ТранспортФото: сайт Правительства НСО

Первая в России женская пилотажная группа «Барсы» выступила на шоу в Мочище

В воскресенье, 31 июля в Новосибирской области прошло грандиозное событие – аваиашоу-2022. На мероприятии выступила женская пилотажная группа из Сургута «Барсы», которая показала групповые мертвые петли на авиашоу и пролетела на поршневых самолетах.

Авиационный фестиваль «Будем Жить» прошел на аэродроме «Мочище» в Новосибирске утром 31 июля. На мероприятии выступили известные во всей России пилоты группы «Стрижи», а также «Барсы» – единственная группа в стране, которая состоит только из девушек.

"Это было очень круто. 30 минут смотрела неотрывно. Тысячи зрителей даже хлопали, настолько шоу впечатлительное",

рассказала Atas.info Диана, которая приехала с утра посмотреть на масштабное событие.

Кроме того, над небом пролетели и асы авиации «Русь» на Л-39. А вот «Русских витязей» и «Соколов России» в 2022 году не было. Новосибирцы наблюдали зрелищные кульбиты в небе раритетной авиатехники, полет воздушных шаров, а также высадки парашютистов и мотопарапланеров. Организаторы обещали выступление 400 авиаторов из разных уголков России. Всего пролетели в небе над Новосибирском 80 лайнеров.

Напомним, ранее замминистра транспорта прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище под Новосибирском. Источник Atas.info утверждает, что Невежин прыгал с парашютом не впервые в своей жизни, но ему понадобился инструктор. После совершенного прыжка он чувствовал себя отлично и был в восторге.

Сюжеты:
Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище
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