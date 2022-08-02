Новосибирцы жалуются на незаасфальтированные колодцы после ремонта Ипподромской

Новосибирцы жалуются на незаасфальтированные колодцы после ремонта Ипподромской
Новосибирцы жалуются на незаасфальтированные колодцы после ремонта Ипподромской
Сегодня, 15:24ТранспортФото: Дмитрий Тростников
На участке улицы Ипподромской в Новосибирске, который ремонтировали по программе БКД, остались горловины колодцев, вокруг которых не выполнено асфальтирование. При этом уже установили знаки, разрешающие разгоняться до 80 км/ч

На Ипподромской магистрали, где проходили работы по реконструкции дорожного полотна в рамках программы "Безопасные и качественные дороги", нанесли разметку и установили знаки ограничения скорости 80 км/ч. При этом пространство вокруг люков различных коммунальных сетей осталось без заполнения асфальтом, что создает опасность для участников движения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский возложил ответственность за подобную ситуацию на заказчика – мэрию Новосибирска, отметив, что разрешать разгоняться до 80 км/ч на дороге, где не завершены все работы, недопустимо.

"Работы там, где предусмотрено проектом, подрядчик должен выполнить сам, а там, где работы по колодцам должны выполнить собственники данных коммуникаций, то они должны свою работу синхронизировать с контрактами", - подчеркнул Костылевский в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС. Министр отметил, что намерен в ближайшее время обсудить с соответствующими муниципальными структурами пути кратчайшего решения проблемы.

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