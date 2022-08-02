В Новосибирске планируют расширить улицу Станционную

В Новосибирске планируют расширить улицу Станционную
В Новосибирске планируют расширить улицу Станционную
Сегодня, 14:58ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Минтранс Новосибирской области изучает возможность расширения улицы Станционной и изменения схемы движения транспорта, чтобы избавиться от пробок на одной из основных магистралей Новосибирска

Региональный Минтранс совместно с мэрией Новосибирска изучает возможные варианты увеличения пропускной способности улицы Станционной в Ленинском районе областного центра. Один из вариантов предусматривает достройку улицы Титова до пересечения с улицей Дукача и продление улицы Дукача до улицы Станционной.

"Тем самым мы решаем проблему Порт-Артурского железнодорожного переезда. И рассматриваем, как нам развязать два узла: 2-я Станционная и Станционная и поворот на улицу Бетонная, железнодорожный переезд, который собирает там пробку. Где-то с расширением, где-то с изменением схемы дорожного движения", - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костолевский в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Глава ведомства отметил, что актуальность этим работам придает планируемая на конец 2023 года сдача четвертого моста через Обь. Поток машин, следующих с правого на левый берег, будет попадать на действующую дорожную сеть Ленинского района, "и дальше мы упираемся в те пробки, которые есть на Станционной", подчеркнул Костылевский. Возможные сроки завершения проутно0сметной документации и начала работ министр не назвал.

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