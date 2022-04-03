На влажный троллейбус пожаловались пассажиры в Новосибирске

На влажный троллейбус пожаловались пассажиры в Новосибирске
На влажный троллейбус пожаловались пассажиры в Новосибирске
Сегодня, 14:11ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

На влажный троллейбус № 8 пожаловались пассажиры в Новосибирске

С потолка лился дождь, а все вокруг было мокрым.

В новосибирском троллейбусе №8 с протекающего потолка бежала вода. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Видео:АСТ-54

Соответствующий пост появился сегодня, 3 апреля. На видео заметно, как вода бежит из трещен прямо на сидения, где не было людей. Пассажиры поиронизировали и посоветовали брать новосибирцам с собой зонтики даже в общественный транспорт.

«В поездке по городу на 8-м троллейбусе, не забудьте прихватить зонтик или дождевик», - отметил новосибирец.

В комментариях под записью многие отметили, что влажные троллейбусы весной и осенью для Новосибирска это норма.

«Всю жизнь было мокровато в трамваях и троллейбусах весной и осенью», - написала подписчица.

«Дождик в 8ке фигня! Главное что бы при выходе током не ударило!», - отметил комментатор.

Напомним, ранее фото троллейбуса из Новосибирска стало сюжетом украинской пропаганды. После того, как фотография набрала миллион просмотров, троллейбус в столице Сибири все же починили. Картон в двери заменили на стекло.

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