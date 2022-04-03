Первые арендные электросамокаты появились весной в Новосибирске

В Новосибирске появились первые электросамокаты. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» 3 апреля 2022.
В апреле новосибирцы уже могут начать кататься на арендных самокатах. Однако в первые дни транспортные средства просто засыпало мокрым снегом. Погодные условия не позволяют прокатиться на электросамокатах.
На улицах Новосибирска появились электросамокаты, которые можно взять в аренду. В тексте поста автор указал, что сейчас на них кататься очень опасно. Скорее всего, резина на колесах летняя, а не зимняя, что может привести к ДТП.
Большинство новосибирцев отметили в комментариях, что этот транспорт опять будет стоять брошенным в разных местах. Чаще всего они мешают проходу простых пешеходов.
Также некоторые подписчики написали, что не довольны тем, что электросамокаты вновь появились на улицах города. По словам людей, проезд на самокатах становится причиной аварий как с машинами, так и с пешеходами.
Напомним, ранее стало известно, что каршеринговые компании планируют штрафовать за парковку электросамокатов пользователями в неположенном месте в Новосибирске. Городские власти предлагают приравнять парковку самокатов на муниципальной земле к незаконной торговле. Таким образом, транспорт будут эвакуировать, а владельцев штрафовать.