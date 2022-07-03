Пьяная женщина давила людей на квадроцикле в Новосибирске – лихачку накрыла полиция

Пьяная женщина давила людей на квадроцикле в Новосибирске – лихачку накрыла полиция
Пьяная женщина давила людей на квадроцикле в Новосибирске – лихачку накрыла полиция
Вчера, 10:25ТранспортФото: АСТ-54

Женщина ездила на квадроцикле по детской площадке в Новосибирске

В Новосибирске жители микрорайона КСМ возмутились поведением взрослой женщины, которая каталась на квадроцикле по детской площадке и едва не задавила ребенка.

В соцсетях и в местных группах жильцы пожаловались, что сибирячка не впервые устраивает гонки на квадроцикле по дворам. Она катается на детских площадках улицы Твардовского.

«В этот раз она чуть не сбила ребёнка, заехав на детскую площадку, а поймать её удалось лишь в соседних гаражах. Мужчина, пытавшийся остановить гонщицу, получил множественные ушибы и ссадины», - рассказали очевидцы.

В Госавтоинспекции (ГИБДД) сообщают, что на женщину оформили административный протокол за езду без прав в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ей грозит арест до 15 суток, а также штраф. Квадроцикл увезли на штраф-стоянку, пока хозяйка находится в отделе полиции.

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