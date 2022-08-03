Кроссовер разбился в ДТП с троллейбусом в Новосибирске

Кроссовер разбился в ДТП с троллейбусом в Новосибирске
Кроссовер разбился в ДТП с троллейбусом в Новосибирске
Сегодня, 09:42ТранспортФото: очевидцев, АСТ-54

Кроссовер Nissan столкнулся с троллейбусом в пробке в Новосибирске

В среду, 3 августа в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Nissan. Машина врезалась в троллейбус с пассажирами, однако кто стал виновником аварии, пока неизвестно. О происходящем рассказали Atas.info очевидцы.

По словам новосибирцев, ДТП случилось ранним утром на улице Титова. Легковым автомобилем управляла, по всей видимости, женщина, что подтверждают слова свидетелей.

«Столкновение жестокое было, троллейбус тоже смялся. Машину женщины эвакуировали»,

поделился с Atas.info мимо проезжающий автомобилист.

Кроме того, информацию подтвердили и в соцсетях. По версии подписчиков группы «АСТ-54», столкнулись авто Nissan Murano и троллейбус №7. На место прибыли бригада врачей. В ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.

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