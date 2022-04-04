Четыре новосибирских самолета отправили в аэропорт Барнаула из-за плотного тумана

Из-за плотного тумана, который накрыл Новосибирск 4 апреля, четыре самолета отправили на запасной аэродром в Барнаул. Об этом проинформировали на официальном сайте аэропорта Толмачево.
Так, в Барнаул перенаправили рейсы: S7 2509, S7 5106, S7 5020 и S7 5072. Известно, что на борту самолетов было 463 пассажира.
По данным онлайн-табло, самолет Новосибирск — Москва должен прибыть в 07:35. Сейчас расчетное время прибытия составляет 10:15.
Рейс из Екатеринбурга должен был прилететь в Новосибирск в 07:40. По обновленным данным, время прибытия состоится лишь в 10:19.
Прибытие другого самолета из Сочи было назначено на 08:29. Теперь расчетное время фиксируется в 10:09.
Самолет из Оренбурга тоже задерживается. Борт должен был прилететь в 08:35.
Напомним, ночью, 4 апреля Новосибирск накрыл густой туман. Фиксируется плохая видимость. Сервис Airvoice уточняет, что в городе сегодня чистый воздух. Показатели в пределах нормы – 3-4 балла из 10 возможных.