Дороги с опасными ямами в Новосибирске назвали автомобилисты

Автолюбители назвали улицы с опасными дорогами в Новосибирске. Информацию опубликовали в группе «АСТ-54».
Водители пожаловались на огромные ямы под лужами на дорогах. Так, по мнению автомобилистов, самые опасные участки в городе находятся на улицах: на пересечении Выставочной и Котовского, площади Труда, а также на улице Лазарева в сторону стадиона им. Чкалова.
Помимо этого, дороги в плохом состоянии на улицах Кошурникова, Мира, Ватутина, Гусинобродское шоссе и Волочаевская. В числе разбитых и затопленных называют Винаповский мост.
«Ужас что творится с асфальтом! Он вместе со снегом растаял, ужас...», - написали в комментариях.
«Каждую весну так, чему тут удивляться? Летом делать начнут», - уточнили новосибирцы.
«Хуже дорог в Новосибирске, чем в этом году ещё не было!», - пожаловались в группе.
Напомним, сегодня, 4 апреля ограничили движение грузовиков по городу. По сообщению властей, такие ограничения ввели с целью сохранить дорожное полотно в городе в весенний период. При этом строительным большегрузам разрешено ездить по Новосибирску.