Дороги с опасными ямами в Новосибирске назвали автомобилисты

Водители пожаловались на огромные ямы под лужами на дорогах. Так, по мнению автомобилистов, самые опасные участки в городе находятся на улицах: на пересечении Выставочной и Котовского, площади Труда, а также на улице Лазарева в сторону стадиона им. Чкалова.