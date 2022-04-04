Дороги с опасными ямами в Новосибирске назвали автомобилисты

Дороги с опасными ямами в Новосибирске назвали автомобилисты
Дороги с опасными ямами в Новосибирске назвали автомобилисты
Сегодня, 05:55ТранспортФото: АСТ-54
Больше всего жалоб приходится на площадь Труда.

Автолюбители назвали улицы с опасными дорогами в Новосибирске. Информацию опубликовали в группе «АСТ-54».

Видео:АСТ-54

Водители пожаловались на огромные ямы под лужами на дорогах. Так, по мнению автомобилистов, самые опасные участки в городе находятся на улицах: на пересечении Выставочной и Котовского, площади Труда, а также на улице Лазарева в сторону стадиона им. Чкалова.

Помимо этого, дороги в плохом состоянии на улицах Кошурникова, Мира, Ватутина, Гусинобродское шоссе и Волочаевская. В числе разбитых и затопленных называют Винаповский мост.

«Ужас что творится с асфальтом! Он вместе со снегом растаял, ужас...», - написали в комментариях.

«Каждую весну так, чему тут удивляться? Летом делать начнут», - уточнили новосибирцы.

«Хуже дорог в Новосибирске, чем в этом году ещё не было!», - пожаловались в группе.

Напомним, сегодня, 4 апреля ограничили движение грузовиков по городу. По сообщению властей, такие ограничения ввели с целью сохранить дорожное полотно в городе в весенний период. При этом строительным большегрузам разрешено ездить по Новосибирску.

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