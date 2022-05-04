Аварийно севший самолет «Руслан» остается на территории Толмачево из-за уникальности

Стало известно, что возможность убрать самолет Ан-124-100 «Руслан» пока отсутствует из-за его уникальности. Также нет практики западного страхового рынка по урегулированию крупных страховых событий с самолетами подобного типа, пишет НГС со ссылкой на авиакомпанию.
Сейчас идут переговоры по поводу подтверждения ущерба и урегулирования убытков. Когда эти вопросы решат, самолет уберут.
Напомним, лайнер «Руслан» совершил аварийную посадку после взлета 13 ноября 2020 года. Самолет вкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Его обломки в тот день разбросало по всей территории Толмачево и соседним частным участкам. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
К слову, дело закрыли в апреле 2022 года. Было установлено, что причиной аварии стало разрушение диска вентилятора двигателя при работе на взлетном режиме.