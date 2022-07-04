Строители ЖК в Новосибирске разрушают дороги своим транспортом

Между тем, проблемой решил заняться депутат Сергей Трубников: "Наша задача – не допустить эскалации этого конфликта, не дать сформироваться точке кипения, в которой цивилизованный диалог уже будет невозможен. Думаю, мы сумеем найти вариант решения проблемы, который устроит всех".