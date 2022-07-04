Строители ЖК в Новосибирске разрушают дороги своим транспортом

Местные жители попросили городский властей разобраться в ситуации, ведь до мая 2022 года строительные материалы привозили по дороге в жилой застройке из-за того, что на улице строили дорогу возле лесопарка им. Синягина – таким образом крупногабаритные автомобили разбили всю дорогу.
Строительство нового жилого комплекса в Новосибирске приводит к разбитым спецтехникой дорогам на улицах Рубежной и Вознесенской.
Ремонтировать дорожное полотно придется самим людям, ведь оно не стоит на балансе города – люди начали протестовать и перегораживать путь фурам и другой технике блоками, но застройщик их отодвигает.
Между тем, проблемой решил заняться депутат Сергей Трубников: "Наша задача – не допустить эскалации этого конфликта, не дать сформироваться точке кипения, в которой цивилизованный диалог уже будет невозможен. Думаю, мы сумеем найти вариант решения проблемы, который устроит всех".