Грузовик застрял под путепроводом в центре Новосибирска

На Красном проспекте в Новосибирске грузовой автомобиль застрял под путепроводом. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По их словам, инцидент произошел в четверг, 4 августа. Машина застряла рядом со станцией метро «Гагаринская». «Очередной «профессионал» не смог протиснуться под уже ставшим знаменитым путепроводом на Красном проспекте», написал автор поста. В комментариях новосибирцы посоветовали водителю спустить колеса. Чем закончилась история – неизвестно. Напомним, ранее катер с людьми застрял посреди обмелевшей реки Обь в Новосибирске. В МЧС сообщили, что нужна эвакуация. Когда спасатели приехали на место, то поняли, что вытащить судно просто нереально из-за масштабов.

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