Раритетный самодельный автомобиль нашли в старом гараже Новосибирска

Раритетный самодельный автомобиль нашли в старом гараже Новосибирска
Раритетный самодельный автомобиль нашли в старом гараже Новосибирска
Сегодня, 14:24ТранспортАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Жители Новосибирска обнаружили в старом гараже раритетный самодельный советский автомобиль на базе «Волги» или «ГАЗ-21». Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в ВК.

Автомобиль был найден в гараже на улице Ленина при наведении порядка. Сначала многие подумали, что это малосерийная «Волга», но этот автомобиль оказывается собран из разных машин – платформа от «Инвалидки», дверь от «Волги» или «ЗИЛа», лобовое стекло тоже от «ЗИЛа», а вот лицевая часть машины от «Волги».

Многие предложили новому хозяину передать эту машину музею «Галерея времени» на Мочищенском шоссе, чтобы она могла радовать жителей города.

Один из людей предположил, что на этом автомобиле ездил владелец машины Рукавицын – он её сделал сам еще в 1970-х годах.

Фото:АСТ-54

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