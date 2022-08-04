Раритетный самодельный автомобиль нашли в старом гараже Новосибирска

Автомобиль был найден в гараже на улице Ленина при наведении порядка. Сначала многие подумали, что это малосерийная «Волга», но этот автомобиль оказывается собран из разных машин – платформа от «Инвалидки», дверь от «Волги» или «ЗИЛа», лобовое стекло тоже от «ЗИЛа», а вот лицевая часть машины от «Волги».