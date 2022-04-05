Автодилер лишился 13 млн рублей за навязывание услуг клиентам в Новосибирске

Автодилер лишился 13 млн рублей за навязывание услуг клиентам в Новосибирске
Автодилер лишился 13 млн рублей за навязывание услуг клиентам в Новосибирске
Сегодня, 04:40ТранспортФото: pixabay.com
Компания заключала опционные договора и не выплачивала деньги клиентам.

В Новосибирске с автодилера взыскали 13 млн рублей. Об этом проинформировали в управлении ФССП.

Известно, что компания заключала опционные договора (документ, по которому одна сторона вправе требовать что-либо от другой стороны в рамках заключённой сделки – прим. редакции), что увеличивало сумму автокредита. Если бы потребитель в итоге отказался и расторг документ, то деньги ему не возвращались.

После этого судебные приставы взыскали более 13 миллионов рублей в пользу граждан с новосибирского автодилера ООО «Автоэкспресс». Именно эту сумму компания получила за навязывание дополнительных услуг клиентам при покупке автомобилей в кредит.

Правоохранители отметили, что такая схема действовала по всем городам России: если клиент покупал авто в кредит, продавец заключал обязательный опционный договор на предоставление дополнительных услуг, что увеличивало сумму кредита. Если же потребители расторгали навязанные условия и договор, денежные средства им не возвращали.

Автовладельцы отказались принимать такие условия и пошли в суд. Процесс выиграли истцы. Автодилер выплатил компенсацию пострадавшим.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы