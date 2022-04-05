Автодилер лишился 13 млн рублей за навязывание услуг клиентам в Новосибирске

В Новосибирске с автодилера взыскали 13 млн рублей. Об этом проинформировали в управлении ФССП.
Известно, что компания заключала опционные договора (документ, по которому одна сторона вправе требовать что-либо от другой стороны в рамках заключённой сделки – прим. редакции), что увеличивало сумму автокредита. Если бы потребитель в итоге отказался и расторг документ, то деньги ему не возвращались.
После этого судебные приставы взыскали более 13 миллионов рублей в пользу граждан с новосибирского автодилера ООО «Автоэкспресс». Именно эту сумму компания получила за навязывание дополнительных услуг клиентам при покупке автомобилей в кредит.
Правоохранители отметили, что такая схема действовала по всем городам России: если клиент покупал авто в кредит, продавец заключал обязательный опционный договор на предоставление дополнительных услуг, что увеличивало сумму кредита. Если же потребители расторгали навязанные условия и договор, денежные средства им не возвращали.
Автовладельцы отказались принимать такие условия и пошли в суд. Процесс выиграли истцы. Автодилер выплатил компенсацию пострадавшим.