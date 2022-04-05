Автодилер лишился 13 млн рублей за навязывание услуг клиентам в Новосибирске

Известно, что компания заключала опционные договора (документ, по которому одна сторона вправе требовать что-либо от другой стороны в рамках заключённой сделки – прим. редакции), что увеличивало сумму автокредита. Если бы потребитель в итоге отказался и расторг документ, то деньги ему не возвращались.