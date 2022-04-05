Казахстанская авиакомпания SСAT возобновит рейсы до Новосибирска с 11 апреля

Авиакомпания Казахстана SСAT возобновит полеты до Новосибирска. Об этом сообщили на официальном сайте Толмачёво 4 апреля.
"Партнер Международного аэропорта (Новосибирск) Толмачёво им. А.И. Покрышкина казахстанская авиакомпания SСAT в период действия летнего расписания приступает к выполнению еженедельных прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Нур-Султан", - указано в сообщении.
Регулярные рейсы начнутся уже 11 апреля. Их будут осуществлять на самолёте CRJ-200 три раза в неделю.
"Рейсы DV828/827 по маршруту Нур-Султан – Новосибирск – Нур-Султан будут выполняться с 11 апреля с еженедельной частотой 3 рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Полёты будут осуществляться на современных 50-ти местных самолётах CRJ-200", - дополнили в пресс-службе.
Рейс DV828 из аэропорта Толмачёво будет отправляться в 04:30 с прибытием в аэропорт Нур-Султана в 05.00. Обратный рейс DV827 будет отправляться из Нур-Султана в 01.00 и прибывать в аэропорт Новосибирск (Толмачево) в 03:30. Время в пути будет составлять 1 час 30 мин.
Помимо этого, с 9 апреля из Новосибирска начнёт летать чартерный рейс до Ташкента от компании Red Wings.