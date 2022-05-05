6 трамвайных переездов починят в Новосибирске в 2022 году

Сразу 6 трамвайных путей отремонтируют в Новосибирске в текущем году. Три участка починят на левом берегу и три – на правом. На все работы дается ровно месяц. Точный список, где будет произведен ремонт – назвал «Горэлектротранспорт».

В Новосибирске власти починят сразу несколько трамвайных переездов, которые нуждаются в ремонте. Об этом передают в муниципальном казенном предприятии Новосибирска «Горэлектротранспорт». По сообщению предприятия, всего будет отремонтировано 6 переездов. По 3 на каждом берегу – на левом и на правом. «В 2022 году в рамках текущего ремонта трамвайного пути запланированы работы по ремонту верхнего строения пути на пересечениях с автомобильными дорогами», - проинформировали в «Горэлектротранспорте». Актуальный список переездов, которые отремонтируют в 2022 году: На улице Оловозаводская на пересечении с улицей Обогатительной. Сроки начала и завершения работ - май-июнь;

На улице Невельского на пересечении с улицей Связистов и улицей Широкой. Ремонт начнут в июне, а закончат в июле.

На улице Никитина на пересечении с улицей Есенина и улицей Панфиловцев. К работам приступят в июле, а закончат их в августе.

На улице Дуси Ковальчук на выезде с разворотного кольца площади Калинина. Ремонтные работы начнут в июле до августа;

На улице Петухова на выезде с разворотного кольца площади Кирова в направлении к. о. п. «Молкомбинат». Ремонт сделают в сентябре. Напомним, также в Новосибирске за 2 млрд рублей отремонтируют лабораторный корпус «Вектора». Ранее в Новосибирске был объявлен аукцион на реконструкцию центра вирусологии «Вектор». Подрядчик должен выполнить реконструкцию корпуса за 2 млрд рублей. Победителем аукциона стала фирма «СпецТрансСтрой», о чем сообщает сайт Госзакупки.

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