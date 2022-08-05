На улицах Новосибирска заметили брендированный под такси автомобиль Mustang

На улицах Новосибирска заметили брендированный под такси автомобиль Mustang
На улицах Новосибирска заметили брендированный под такси автомобиль Mustang
Сегодня, 10:30ТранспортФото: АСТ-54
Роскошный спортивный автомобиль Mustang заметили в Новосибирске. Только вот машина жёлтого цвета была брендированна под такси. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

Культовый автомобиль Ford Mustang разъезжает по улицам Новосибирска. На нем есть наклейки «Яндекс Такси». Однако многие горожане усомнились в том, что такая шикарная машина действительно работает в такси. Вероятно, авто – это рекламная интеграция или наоборот, его обклеили для выставки.

К тому же новосибирцы отметили в комментариях под постом, что Ford Mustang не подходит для работы в такси, так как не удовлетворяет требованию по необходимому количеству дверей, а также у автомобиля отсутствует дублирующий номер.

Также жители города вспомнили, что когда-то за ними действительно выезжали такси на премиальных автомобилях. Например, Porsche BMW Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-Class.

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