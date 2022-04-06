Самолеты из Улан-Удэ не могли вылететь в Новосибирск из-за плохой погоды

Самолеты из Улан-Удэ не могли вылететь в Новосибирск из-за плохой погоды
Самолеты из Улан-Удэ не могли вылететь в Новосибирск из-за плохой погоды
Сегодня, 06:30ТранспортАлександр КондратьевФото: Дмитрий Гармаев
Полеты из Улан-Удэ были закрыты до прекращения снега – сейчас снова выполняются авиарейсы

Самолеты из аэропорта в Улан-Удэ не могли вылететь в Новосибирск и Москву из-за сильного снегопада. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Аэропорт "Байкал" временно был закрыт из-за плохой погоды – рейс S7 5257 до Новосибирска задерживался.

Взлетно-посадочную полосу и перрон убирали четыре единицы снегоуборочной техники, но снег не прекращался

Однако с 10:30 по местному времени аэропорт снова открыли - началось обслуживания воздушных судов.

Напомним, что 4 апреля из-за плотного тумана, который накрыл Новосибирск, четыре самолета отправили на запасной аэродром в Барнаул.

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