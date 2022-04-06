Самолеты из Улан-Удэ не могли вылететь в Новосибирск из-за плохой погоды

Полеты из Улан-Удэ были закрыты до прекращения снега – сейчас снова выполняются авиарейсы

Самолеты из аэропорта в Улан-Удэ не могли вылететь в Новосибирск и Москву из-за сильного снегопада. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев. Аэропорт "Байкал" временно был закрыт из-за плохой погоды – рейс S7 5257 до Новосибирска задерживался. Взлетно-посадочную полосу и перрон убирали четыре единицы снегоуборочной техники, но снег не прекращался Однако с 10:30 по местному времени аэропорт снова открыли - началось обслуживания воздушных судов. Напомним, что 4 апреля из-за плотного тумана, который накрыл Новосибирск, четыре самолета отправили на запасной аэродром в Барнаул.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter