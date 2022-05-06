В Новосибирске грузовик выронил на дорогу монтажную пену из кузова

Грузовой автомобиль выронил из кузова монтажную пену прямо на дорогу. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Также к записи прикреплены фотографии с места происшествия.
Сам инцидент произошел в пятницу, 6 мая 2022 года на левом берегу. По словам свидетелей, водитель машины поворачивал с улицы Немировича-Данченко на площадь Станиславского. В результате поворота из его кузова вывалилась монтажная пена. Она разлетелась по всей проезжей части.
Уточняется, что пострадавших нет. Однако движение автомобилей на Станиславского сильно затруднено.
Напомним, в прошлом году в Новосибирске водитель выронил бочку с краской прямо на дорогу. Пешеходы наступали в нее, предполагая, что это снег - ВИДЕО.