В Новосибирске грузовик выронил на дорогу монтажную пену из кузова

В Новосибирске грузовик выронил на дорогу монтажную пену из кузова
В Новосибирске грузовик выронил на дорогу монтажную пену из кузова
Сегодня, 12:03ТранспортФото: АСТ-54
Водитель поворачивал в сторону площади Станиславского и при маневре выронил из кузова груз. Выяснилось, что это была монтажная пена. Банки не отлетели на другие автомобили, но вывалились на дорогу, что помешало дальнейшему проезду.

Грузовой автомобиль выронил из кузова монтажную пену прямо на дорогу. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Также к записи прикреплены фотографии с места происшествия.

Фото:АСТ-54

Сам инцидент произошел в пятницу, 6 мая 2022 года на левом берегу. По словам свидетелей, водитель машины поворачивал с улицы Немировича-Данченко на площадь Станиславского. В результате поворота из его кузова вывалилась монтажная пена. Она разлетелась по всей проезжей части.

Уточняется, что пострадавших нет. Однако движение автомобилей на Станиславского сильно затруднено.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске водитель выронил бочку с краской прямо на дорогу. Пешеходы наступали в нее, предполагая, что это снег - ВИДЕО.

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