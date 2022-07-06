Дирижабли могут запустить в небе над Сибирью

Гусельников объяснил обоснование применения этого вида транспорта тем, что в России остается много гелия после добычи полезных ископаемых – его можно использовать для запуска дирижаблей, которые будут двигаться со скоростью около 150 км/ч, а также они будет способны доставлять грузы до 200 тонн.