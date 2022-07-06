Дирижабли могут запустить в небе над Сибирью

Гусельников объяснил обоснование применения этого вида транспорта тем, что в России остается много гелия после добычи полезных ископаемых – его можно использовать для запуска дирижаблей, которые будут двигаться со скоростью около 150 км/ч, а также они будет способны доставлять грузы до 200 тонн.
«Сложностей в производстве нет, а для их использования не нужна дорога. Энергию можно получать от солнечных батарей», - сказал председатель.
Если экономики страны хватит для производства дирижаблей, то аэростаты могут начать летать над Сибирью.
Стоит отметить, что такой вид транспорта последний раз летал в 1937 года, но тогда в США дирижабль загорелся и упал – погибли 36 человек, но тогда использовался взрывоопасный водород, а сейчас можно без проблем закачивать туда безопасный гелий.
Напомним, что «Сибирское соглашение» - это организация, которая занимается туристическими маршрутами Сибири, малой авиацией и экологией.