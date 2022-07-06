Дирижабли могут запустить в небе над Сибирью

Дирижабли могут запустить в небе над Сибирью
Дирижабли могут запустить в небе над Сибирью
Вчера, 18:32ТранспортАлександр КондратьевФото: jpgazeta.ru
Председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников на ПМЭФ-2022 предложил запустить в небе над Сибирью дирижабли для доставки грузов. Информацию предоставила КП-Новосибирск.

Гусельников объяснил обоснование применения этого вида транспорта тем, что в России остается много гелия после добычи полезных ископаемых – его можно использовать для запуска дирижаблей, которые будут двигаться со скоростью около 150 км/ч, а также они будет способны доставлять грузы до 200 тонн.

«Сложностей в производстве нет, а для их использования не нужна дорога. Энергию можно получать от солнечных батарей», - сказал председатель.

Если экономики страны хватит для производства дирижаблей, то аэростаты могут начать летать над Сибирью.

Стоит отметить, что такой вид транспорта последний раз летал в 1937 года, но тогда в США дирижабль загорелся и упал – погибли 36 человек, но тогда использовался взрывоопасный водород, а сейчас можно без проблем закачивать туда безопасный гелий.

Напомним, что «Сибирское соглашение» - это организация, которая занимается туристическими маршрутами Сибири, малой авиацией и экологией.

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