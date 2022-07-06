Водитель бетономешалки своими маневрами обострил пробку в Новосибирске

Водитель бетономешалки своими маневрами обострил пробку в Новосибирске
Водитель бетономешалки своими маневрами обострил пробку в Новосибирске
Вчера, 09:25ТранспортФото: АСТ-54
Мужчина за рулем бетоносмесителя в попытке объехать пробку на левом берегу Новосибирска её усугубил вечером 5 июля. Водителя сняли на видео очевидцы, а пользователи Сети обсудили его поведение в группе «АСТ-54».

Сильный затор образовался вчера на съезде с Бугринского моста из-за ДТП. Водители оказались и так в непростой ситуации, а ворвавшаяся на дорогу бетономешалка подлила масла в огонь.

«Мужчина «самым умным» оказался. Хотел объехать по-быстрому пробку, маневрировал из ряда в ряд. В итоге сам задел несколько машин и усугубил ситуацию», - пожаловался один из участников движения.

Автобетоносмеситель своими габаритами не смог объехать дорожный коллапс сам и в придачу мешал дальше ехать другим машинам. За подобное поведение он наслушался много лестного в свой адрес.

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