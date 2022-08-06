Проехал – плати: за езду по дамбе новосибирской ГЭС оштрафуют 36 тысяч водителей фур

Проехал – плати: за езду по дамбе новосибирской ГЭС оштрафуют 36 тысяч водителей фур
Проехал – плати: за езду по дамбе новосибирской ГЭС оштрафуют 36 тысяч водителей фур
Сегодня, 10:17ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Нарушители выплатят 15 млн штрафа из-за проезда по новосибирской ГЭС

По дамбе и мосту новосибирской ГЭС запрещено ездить с 2021 года из-за проводимого там ремонта. Однако не все водители фур это знают и продолжают нарушать запрет. Теперь автомобилисты получают штрафы, всего их выписано на 15 миллионов рублей.

По словам депутата горсовета Антона Бурмистрова, нарушители платят штраф в размере 500 рублей, а со скидкой и вовсе выходит 250 рублей. Нарушения ПДД фиксируют камеры дорожного движения, но установили их только в этом году. Другими словами, водители нарушали запрет проезда весь прошлый год.

Только за последние месяцы текущего года, было выявлено 35 936 нарушителей. Общий ущерб – 15 миллионов рублей, но со скидкой выйдет в разы меньше, передают «Родные берега». Добавим, что ремонт дамбы ГЭС оценивается в 100 млн рублей. За счет штрафов эту сумму можно собрать за пять лет.

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