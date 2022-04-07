Штрафы за безбилетный проезд могут увеличить в 10 раз в Новосибирске

Депутаты предложили штрафовать в десятикратном размере безбилетников в общественном транспорте Новосибирска и пригорода. Эта идея была озвучена 6 апреля на комиссии по городскому хозяйству в горсовете.
Народные избранники одобрили внесение изменение в закон области об административных правонарушениях. Теперь за проезд «зайцем» новосибирец ожидает штраф, увеличенный 10 раз.
Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев отметил, что санкция будет действовать на безбилетный проезд в городском общественном транспорте и пригородном, а также в метрополитене. Размер штрафа увеличат со 100 рублей до 1000.
Депутаты единогласно одобрили инициативу. Её вынесут на рассмотрение в Законодательное собрание региона.