Штрафы за безбилетный проезд могут увеличить в 10 раз в Новосибирске

Штрафы за безбилетный проезд могут увеличить в 10 раз в Новосибирске
Штрафы за безбилетный проезд могут увеличить в 10 раз в Новосибирске
Сегодня, 06:15ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Сейчас за проезд «зайцем» новосибирцев штрафуют на 100 рублей.

Депутаты предложили штрафовать в десятикратном размере безбилетников в общественном транспорте Новосибирска и пригорода. Эта идея была озвучена 6 апреля на комиссии по городскому хозяйству в горсовете.

Народные избранники одобрили внесение изменение в закон области об административных правонарушениях. Теперь за проезд «зайцем» новосибирец ожидает штраф, увеличенный 10 раз.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев отметил, что санкция будет действовать на безбилетный проезд в городском общественном транспорте и пригородном, а также в метрополитене. Размер штрафа увеличат со 100 рублей до 1000.

Депутаты единогласно одобрили инициативу. Её вынесут на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

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