Штрафы за безбилетный проезд могут увеличить в 10 раз в Новосибирске

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев отметил, что санкция будет действовать на безбилетный проезд в городском общественном транспорте и пригородном, а также в метрополитене. Размер штрафа увеличат со 100 рублей до 1000.