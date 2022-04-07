Снимками легендарного Sukhoi Superjet 100 поделился новосибирский фотограф

Фотограф из Новосибирска Слава Степанов опубликовал впечатляющие кадры самолёта Sukhoi Superjet 100. Снимки можно увидеть на его личной странице во «Вконтакте».
«Сухой Суперджет» 100 является первым пассажирским лайнером, российской разработки после развала СССР. Некоторые детали для самолёта производят на новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
Выпуск самолёта датируется 2011 годом. По сегодняшний день воздушное судно эксплуатируются девятью российскими авиакомпаниями.
К слову, в распоряжении авиакомпаний 170 единиц Sukhoi Superjet 100. Ещё 20 лайнеров выпустили в 2022 году.