Кружили над Новосибирском: самолеты не смогли приземлиться из-за тумана 7 июля

Кружили над Новосибирском: самолеты не смогли приземлиться из-за тумана 7 июля
Кружили над Новосибирском: самолеты не смогли приземлиться из-за тумана 7 июля
Вчера, 11:13ТранспортФото: Flightradar

Самолет из Якутска кружил над Новосибирском из-за тумана утром 7 июля

В четверг 7 июля Новосибирск накрыл густой туман, из-за которого видимость снижалась до нуля. В связи с этим несколько рейсов не смогли осуществить посадку в аэропорту Толмачёво и кружили в небе над городом.

По данным сервиса Flightradar, самолет из Якутска несколько раз нарезал круги и ждал, пока туман рассеется. Не могли приземлиться рано утром и самолеты из Москвы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Иркутска.

«Из-за тумана над аэропортом сегодня долгое время кружил борт S7 5262 из Якутска. Утром над аэропортом «Толмачёво» собралось подобие пробки из авиалайнеров»,

говорится в сообщении.

Кроме того, густой туман мешал и автомобилистам. В городе за утро произошло несколько аварий из-за плохой видимости. В частности легковушка влетела в пассажирский автобус.

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