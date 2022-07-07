Кружили над Новосибирском: самолеты не смогли приземлиться из-за тумана 7 июля

Самолет из Якутска кружил над Новосибирском из-за тумана утром 7 июля

В четверг 7 июля Новосибирск накрыл густой туман, из-за которого видимость снижалась до нуля. В связи с этим несколько рейсов не смогли осуществить посадку в аэропорту Толмачёво и кружили в небе над городом.

По данным сервиса Flightradar, самолет из Якутска несколько раз нарезал круги и ждал, пока туман рассеется. Не могли приземлиться рано утром и самолеты из Москвы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Иркутска. «Из-за тумана над аэропортом сегодня долгое время кружил борт S7 5262 из Якутска. Утром над аэропортом «Толмачёво» собралось подобие пробки из авиалайнеров», говорится в сообщении. Кроме того, густой туман мешал и автомобилистам. В городе за утро произошло несколько аварий из-за плохой видимости. В частности легковушка влетела в пассажирский автобус.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter