Кружили над Новосибирском: самолеты не смогли приземлиться из-за тумана 7 июля

По данным сервиса Flightradar, самолет из Якутска несколько раз нарезал круги и ждал, пока туман рассеется. Не могли приземлиться рано утром и самолеты из Москвы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Иркутска.
«Из-за тумана над аэропортом сегодня долгое время кружил борт S7 5262 из Якутска. Утром над аэропортом «Толмачёво» собралось подобие пробки из авиалайнеров»,
говорится в сообщении.
Кроме того, густой туман мешал и автомобилистам. В городе за утро произошло несколько аварий из-за плохой видимости. В частности легковушка влетела в пассажирский автобус.