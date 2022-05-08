В Новосибирске создали учреждение для обслуживания транспорта губернатора

В Новосибирске создали учреждение для обслуживания транспорта губернатора
В Новосибирске создали учреждение для обслуживания транспорта губернатора
Сегодня, 10:34ТранспортФото: Атас.инфоПравительство НСО
Автотранспортный комбинат будет отвечать за транспорт правительства и главы региона. Также в его полномочия входит уборка территорий вокруг правительства. Официальное постановление подписал новосибирский губернатор.

Появилось учреждение для транспортного обслуживания губернатора Новосибирской области и правительства региона. Соответствующее постановление подписал Андрей Травников.

В документации указано, что из ГКУ «Хозяйственное управление» выделят ГБУ «Автотранспортный комбинат». Комбинат начнет обслуживать транспорт, а также будет ответственным за уборку вокруг правительства Новосибирской области.

Напомним, ранее Госдума опубликовала декларации доходов депутатов за 2021 год. Стало известно, на каких премиальных автомобилях передвигаются жены депутатов от Новосибирской области, подробнее – в материале Atas.info.

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