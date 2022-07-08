Изменение маршрута троллейбусов № 7 и 4 в Новосибирске – смотрим схему

По данным муниципалитета, новый маршрут организуют из-за предстоящего ремонта железнодорожного переезда. Его делают на улице Станционная №52.
Новая схема движения начнет работать с 9, 16 и 23 июля. Кроме того, 7-ой троллейбус будет работать лишь до 23 часов вечера (в дни ремонта).
«Маршрут троллейбуса № 4 с 22 часов до окончания движения будет организован по следующей схеме: улица Зорге, улица Громова, улица Зорге, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Покрышкина, улица Титова, улица Станиславского, площадь Труда (в прямом и обратном направлениях)»,
сообщают в мэрии.