Изменение маршрута троллейбусов № 7 и 4 в Новосибирске – смотрим схему

Изменение маршрута троллейбусов № 7 и 4 в Новосибирске – смотрим схему
Изменение маршрута троллейбусов № 7 и 4 в Новосибирске – смотрим схему
Вчера, 08:59ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске изменится маршрут троллейбусов № 7 и 4 из-за ремонта путей

В Новосибирске в июле изменят маршрут двух троллейбусов №7 и 4, о чем передают в мэрии города.

По данным муниципалитета, новый маршрут организуют из-за предстоящего ремонта железнодорожного переезда. Его делают на улице Станционная №52.

Новая схема движения начнет работать с 9, 16 и 23 июля. Кроме того, 7-ой троллейбус будет работать лишь до 23 часов вечера (в дни ремонта).

«Маршрут троллейбуса № 4 с 22 часов до окончания движения будет организован по следующей схеме: улица Зорге, улица Громова, улица Зорге, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Покрышкина, улица Титова, улица Станиславского, площадь Труда (в прямом и обратном направлениях)»,

сообщают в мэрии.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостиремонттранспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы