Против авиакомпании S7 завели дело: рейс из Новосибирска был задержан на 13 часов

Против авиакомпании S7 завели дело: рейс из Новосибирска был задержан на 13 часов
Против авиакомпании S7 завели дело: рейс из Новосибирска был задержан на 13 часов
Вчера, 15:16ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

На S7 возбуждено дело после 13-часовой задержки рейса в Новосибирске

На авиакомпанию S7 возбудили административное дело – всему виной 13-часовая задержка рейса «Новосибирск – Владивосток».

Пассажиры рейса 7 июля ожидали вылет в новосибирском аэропорту Толмачево почти 13 часов. После этого транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства в действиях авиакомпании S7.

Задержка вылета произошла из-за неясной погоды – утром Новосибирск окутал густой туман, в связи с чем, несколько самолетов не смогли приземлиться и вылететь. Пока пассажиры были в ожиданиях, авиакомпания не предоставила пассажирам бесплатные услуги, которые положены им по закону (например, место в гостинице).

После этого прокуратура внесла представление генеральному директору авиакомпании S7, а в отношении самой компании возбудили административное дело за повторное оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законом требований.

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