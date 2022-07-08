Против авиакомпании S7 завели дело: рейс из Новосибирска был задержан на 13 часов

Пассажиры рейса 7 июля ожидали вылет в новосибирском аэропорту Толмачево почти 13 часов. После этого транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства в действиях авиакомпании S7.
Задержка вылета произошла из-за неясной погоды – утром Новосибирск окутал густой туман, в связи с чем, несколько самолетов не смогли приземлиться и вылететь. Пока пассажиры были в ожиданиях, авиакомпания не предоставила пассажирам бесплатные услуги, которые положены им по закону (например, место в гостинице).
После этого прокуратура внесла представление генеральному директору авиакомпании S7, а в отношении самой компании возбудили административное дело за повторное оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законом требований.