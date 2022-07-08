Против авиакомпании S7 завели дело: рейс из Новосибирска был задержан на 13 часов

Задержка вылета произошла из-за неясной погоды – утром Новосибирск окутал густой туман, в связи с чем, несколько самолетов не смогли приземлиться и вылететь. Пока пассажиры были в ожиданиях, авиакомпания не предоставила пассажирам бесплатные услуги, которые положены им по закону (например, место в гостинице).